Nevieme sa dočkať jari, poteší nás každý slnečný lúč, ktorý sa prederie cez občas ešte snehové mraky. Jednoznačne ho chceme pustiť dnu, a to... cez umyté okná. Je čas na jarné upratovanie. Ako začať?

Moja kamarátka vraví, že máme mať tak upratané, aby sme boli zdraví a taký neporiadok, aby sme boli šťastní.

Veľké upratovanie vnímam aj ja v dvoch líniách. Prvá je zbaviť sa prachu tam, kde to bežne nerobievame, teda na tých spomínaných oknách, lustroch, radiátoroch, dverách, poza skrinky a podobne. To je o tom zdraví, aspoň fyzickom. Druhá línia je o tom šťastí. Chceme žiť v prostredí, v ktorom sa cítime dobre. Nemusí byť sterilné, ani všetko presne uložené ako u Adriana Monka, jednoducho také naše.

Už rok trávime doma viac času ako sme boli zvyknutí, máme tu skutočne príjemné prostredie? Je tu len to, čo nás robí šťastnými? Alebo sme si nazhromažďovali veci, ktoré vôbec nepoužívame a nehodia sa do nášho životného štýlu? Zbavme sa teda vecí, ktoré nepotrebujeme a okrádajú nás o priestor.

V priebehu tohto roku, kedy sme mnohí výrazne zredukovali svoje aktivity, mali sme možnosť uvedomiť si, ako málo nám stačí. Že naozaj nie je nutné každú sezónu naháňať módne výstrelky, ktoré hneď tú ďalšiu tvoria odpad. Naopak, ocenili sme kvalitu materiálov a nadčasovosť vzhľadu u tých vecí, ktoré sú naše obľúbené. Už dlhšiu dobu som sa držala zásady, čo som počas celého roku nemala na sebe, nepotrebujem, a treba sa toho zbaviť, najlepšie posunúť niekomu, kto to ešte môže využiť. Tento rok, to celkom neplatí, lebo dúfam, že spoločenské šaty, ktoré rada nosím do divadla, či na koncert ešte použijem. Podobne lyžiarsku bundu, či plážové oblečenie.

Triedením oblečenia odporúča začínať aj Marie Kondo vo svojej knihe Kúzelné upratovanie. Na tom si natrénujeme ako precítiť, či nás tá vec robí šťastnými, alebo nie. Ďalej odporúča ísť po kategóriách: knihy, papiere, ostatné predmety a na záver veci s citovou hodnotou, aby sme sa pri škatuli so starými fotkami nezasekli na celý deň hneď v úvode.

Triedenie vecí je celkovo očistné. Ak takýmto spôsobom pristúpime k upratovaniu, zbavíme sa aj mentálneho haraburdia. Psychicky sa nám uľaví.

Hideko Yamashit opisuje DANŠARI– nové japonské umenie upratovať, ako návod na to, ako si urobiť poriadok nielen v priestore, v ktorom žijeme, ale v sebe samom. Sú to tri základné zásady: Veci nadobúdajú hodnotu tým, že ich používame (DAN).Veci by mali byť v tomto momente na mieste, kde sú najviac potrebné (ŠA). Veci sú najkrajšie, ak sú tam, kde majú byť (RI).

Keď si vytvoríme priestor, kde všetko má svoje miesto podľa našich potrieb, možno nám to otvorí pohľad na to, čo vlastne potrebujeme a chceme v živote.

Ak si o tom budete chcieť ďalej premýšľať, kouč môže byť váš užitočný sprievodca.